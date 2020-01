Tourisme : La « perle du Sahel » prise d’assaut par plus d’un million de touristes !

Capitale du Sahel tunisien, la ville de Sousse reste toujours la destination préférée des touristes de différentes nationalités, qui viennent profiter de la douceur du climat, du soleil, de la mer… Malgré les coups portés par l’attaque terroriste en 2015, la « perle du Sahel » est suffisamment solide et attractive pour surmonter l’épreuve. Au cours de cette saison, la station balnéaire de Sousse a été prise d’assaut par un grand nombre de visiteurs étrangers.

Selon les chiffres présentés par le commissariat régional du tourisme, le nombre de touristes ayant choisi la destination de Sousse-El Kantaoui a enregistré une hausse de 14%, en 2019 par rapport à 2018.

Les hôtels de la région ont accueilli, durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, un million 310 mille touristes, contre un million 148 mille en 2018 (+ 14%). Le nombre de nuitées étaient en hausse de 14,7 %, soit 5 millions 810 mille, contre 5 millions 67 mille.

Les Tunisiens sont restés en tête avec 366 mille 122 visiteurs, malgré une baisse de 11,5%, suivis des Algériens avec 214 mille 421 touristes (-3%).

Le nombre de touristes russes a augmenté de 30 %, passant de 165 mille 235 à 209 mille 631.Le marché britannique a réalisé une hausse de plus de 372% avec 65 mille 791 touristes, en 2019, contre 13 mille 786, une année auparavant. Les marchés classiques ont amorcé un retour progressif, notamment, au niveau des touristes français (+11%) et allemands (+ 8,7%).

Tourisme : Le secteur a repris de couleurs en 2019

En 2019 et selon les statistiques publiées par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat, les entrées touristiques en Tunisie ont dépassé les prévisions, atteignant plus de 9,4 millions de touristes, en progression de 13,6%, au 31 décembre 2019, par rapport à 2018. Cette hausse est expliquée, essentiellement, par une augmentation de 15,9% du nombre des visiteurs en provenance des marchés européens (2 788 706 touristes).

De même, le nombre des touristes maghrébins ayant visité la Tunisie, au cours de l’année 2019, s’est améliorée de 15,5%, pour s’établir à 4 934 826 visiteurs.

Le marché algérien a progressé de 7,6%, à 2 934 975 touristes, celui de Libye a connu une évolution de 31,1%; à 1 956 060 touristes. Les autres marchés maghrébins ont évolué de 10,5% avec 85 791 entrées.

Le nombre de touristes chinois, marché à fort potentiel, a aussi augmenté de 7,3% pour atteindre 29 974 touristes. Les entrées touristiques de diverses nationalités ont augmenté de 10,3%, s’établissant à 189 010 touristes. Aussi, le nombre des expatriés tunisiens qui ont visité le pays en 2019 a évolué de 4,8% à 1 444 533.

Pour ce qui est des recettes touristiques, elles ont augmenté, au 20 décembre 2019, de 35,7% en dinars pour s’établir à 5 478,5 millions de dinars, de 28,7% en euros, à 1665,3 millions d’euros et de 21,9% en dollars, à 1865,7 millions de dollars.

S’agissant des nuitées globales, elles ont enregistré, jusqu’au 10 décembre 2019, une hausse de 11,2% pour atteindre 29 080 028 nuitées.

A signaler que les professionnels du tourisme tunisiens ont affirmé que la Tunisie peut s’attendre à un nombre encore plus important de touristes en 2020, étant donné que les conditions générales se stabilisent grâce à une stratégie à long terme de soutien au tourisme par l’amélioration des infrastructures promouvant la Tunisie sur les marchés non traditionnels.

Dans le cadre de la promotion de la destination Tunisie, plusieurs campagnes de communication de grande envergure ont été lancées par le département du Tourisme, en collaboration avec les professionnels du secteur, pour redorer le blason de la Tunisie non seulement en Europe mais aussi dans divers pays arabes.