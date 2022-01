La Tunisie de 2021 en quelques courbes

L’inflation reprenait sa tendance haussière et terminait décembre 2021 proche du 7 %. La croissance était encore en berne et avait du mal à retrouver les niveaux d’avant Covid-19, et 762,6 mille du total de la population active attendaient toujours un premier emploi, propulsant le taux de chômage à 18,4% au deuxième trimestre 21. C’est dans cet état que l’année 2021, la deuxi-me du mandat de Kais Saïed, quittait la Tunisie. Une Tunisie, pas confinée à cause du Covid, mais toujours confinée dans sa crise politique et constitutionnelle, et enfermée dans une crise économique et financière sans précédent, sans aucune visibilité sur les moyens d’en sortir.

L’inflation reprend de plus belle

En décembre 2021, les prix à la consommation augmentent de 0,5 % après 0,1 % le mois précédent. Cette hausse est principalement liée à celle des prix de l’alimentation de 0,7 %, des articles d’habillement de 1,4% et des produits d’ameublement, articles de ménage et entretien courant du foyer de 0,7 % ainsi que des prix des services des restaurants et hôtels (+0,5 %).

Au mois de décembre 2021, l’inflation confirme sa tendance à la hausse en augmentant pour le troisième mois consécutif et s’établit à 6,6 % après 6,4 % en novembre et 6,3 % en octobre. En moyenne annuelle, l’inflation s’établit à 5,7 % en 2021 contre 5,6 % en 2020.

Le produit intérieur brut réel de la Tunisie a affiché une croissance de 0,3% en glissement annuel au troisième trimestre 2021 (juillet-septembre). Cependant, le niveau corrigé des variations saisonnières de la production réelle au troisième trimestre 2021 était toujours inférieur à celui du premier trimestre 2020, qui correspond au début de la pandémie de COVID-19.

Les résultats des comptes nationaux du trimestre ont montré un écart dans la performance des activités économiques. La valeur ajoutée du secteur de l’agriculture et de la pêche a ainsi diminué de 6,2 %, expliquant la baisse annuelle. Baisse aussi, de 13,1 % dans le tourisme, la restauration et les cafés, ainsi qu’une baisse de 3,3 % de la valeur ajoutée dans le transport

Au cours du troisième trimestre 2021, l’effectif de la population active en Tunisie a baissé de 11,7 mille . Par conséquent, le taux d’activité a lui aussi baissé pour atteindre 46,5% au troisième trimestre 2021 , soit 0,5 point de moins qu’au deuxième trimestre de 2021.

La population active se répartit en 2854,6 mille hommes et 1287,0 mille femmes. Le taux d’activité est estimé à 65,8% chez les hommes et 28,2% chez les femmes.

Le nombre de chômeurs estimé pour le troisième trimestre 2021 s’élève à 762,6 mille du total de la population active, contre 746,4 mille chômeurs pour le premier trimestre 2021. 16 mille chômeurs de plus sur le marché du travail. Le taux de chômage atteint 18,4% contre 17,9% au deuxième trimestre.

Au troisième trimestre 2021, il a augmenté de 0,5 point pour les deux sexes , 15,9% pour les hommes et 24,1% pour les femmes. Entretemps, la Tunisie était classée à la 122ème place de l’indice mondial du bonheur !