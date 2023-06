La Tunisie demande plus de temps pour analyser l’accord avec l’UE

La Tunisie a demandé de disposer de plus de temps pour analyser le protocole d’accord avec l’Union européenne, a indiqué l’agence de presse italienne Nova citant une source de l’UE.

« La partie tunisienne a demandé plus de temps pour analyser le texte. Comme c’est souvent le cas dans les négociations, dès lors qu’il s’agit de discuter d’une question sensible, nous avons besoin de plus de temps. C’est ainsi que nous interprétons cette discussion », a déclaré la source.

« Lier l’aide financière globale de l’UE à l’accord avec le Fonds monétaire international est une pratique, pas une obligation », a-t-il ajouté.

Et la même source d’ajouter : « Certains États membres ont demandé que les deux volets soient liés, car nous pouvons financer un pays dans lequel nous aimerions également voir des réformes. Je pense que l’approche de l’UE est constructive pour trouver des solutions et nous apprécions le travail qui a été accompli à ce jour. Ce n’est pas vrai que nous n’avançons pas, nous sommes très proches de solution, et cela sera confirmée lors du Conseil européen ».