La Tunisie domine l’Irak 3-0 et se relance dans la course pour les 8e de finale

La sélection tunisienne de football des moins de 20 ans a battu son homologue irakienne (3-0), en match comptant pour la deuxième journée du groupe E de la coupe du monde de la catégorie, disputé jeudi soir au stade Ciudad de La Plata, à Buenos Aires.

Battu lors de la première journée par l’Agleterre (0-1), le onze national s’est relancé ce soir face à l’Irak en l’emportant grâce à trois réalisations de Youssef Snena (55), Chaim Jebali (57) et Mohamed Ghorbel (86 sup penalty). Une victoire qui permet aux aiglons de Carthage d’espérer décrocher une qualification au second tour puisque les deux premiers de chacun des six groupes ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés en huitièmes de finale.

Le match a été marqué par l’expulsion de Rayane Nasraoui à la 74e après recours à la VAR.

Le gardien tunisien Driss Arfaoui s’est également illustré en avortant plusieurs tentatives irakiennes en première période.

En lever de rideau de cette journée, l’Angleterre a remporté sa deuxième victoire du tournoi face à l’Uruguay (3-2), et assuré sa qualification aux huitièmes de finale.

A l’issue de cette journée, la Tunisie partage le même nombre de points avec l’Uruguay (3 points) derrière l’Angleterre en première position avec 6 points, tandis que l’Irak ferme la marche avec 0 point.

Lors de la première journée, rappelle-t-on, le onze national tunisien s’est incliné lundi face à l’Angleterre (0-1) tandis que l’Uruguay a dominé l’Irak (4-0).

La dernière journée, prévue dimanche, verra les aiglons de Carthage affronter l’Uruguay et les Irakiens donner la réplique aux Anglais à partir de 19h00 ht.

Les résultats

1ère journée (lundi):

Angleterre – Tunisie 1-0

Uruguay – Irak 4-0

2ème journée (jeudi):

Angleterre – Uruguay 3-2

Tunisie – Irak

Classement : PTS J

Angleterre 6 2 qualifiée Uruguay 3 2

. Tunisie 3 2 Irak 0 2

Reste à jouer

3ème journée (dimanche 28 mai):

19h00 : Angleterre – Irak

19h00 : Tunisie – Uruguay