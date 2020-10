La Tunisie en passe d’acheter 100 mille tonnes de blé et d’orge

L’Office tunisien des céréales serait parvenu à un accord pour acheter environ 50 000 tonnes de blé tendre et autant d’orge fourragère d’origines optionnelles dans le cadre d’un appel d’offres international qui s’est clôturé jeudi, ont déclaré les négociants européens.

L’achat est encore soumis à confirmation finale.

Le blé aurait été acheté en deux lots de 25 000 tonnes, l’un auprès de la maison de commerce Casillo à un prix estimé à 278,89 dollars la tonne c&f et l’autre auprès de Glencore à 279,88 dollars la tonne c&f, ont précisé les négociants.

L’orge a également été achetée en deux lots de 25 000 tonnes, l’un auprès de la maison de commerce Dreyfus à un prix estimé à 237,87 dollars par tonne de frais de gestion et de commercialisation et l’autre auprès de Glencore à 240,23 dollars par tonne de frais de gestion et de commercialisation, ont indiqué les négociants.

Le blé et l’orge ont tous deux été demandés pour être expédiés entre le 20 novembre et le 15 décembre, en fonction de l’origine choisie.

Dans son dernier appel d’offres pour le blé tendre, le 6 octobre, l’Office tunisien des céréales avait fait achat d’environ 92 000 tonnes.

- Publicité-