La Tunisie en proie à une « tempête parfaite sur le front économique »!

Ce n’est pas le nec plus ultra, mais l’analyse que le New York Times vient de livrer de ce qui se passe en Tunisie depuis le 25 juillet, ne s’arrête pas à cet épisode, elle remonte jusqu’aux origines des énormes écueils et mécomptes qui ont encore la vie dure depuis le soulèvement de 2011 et antécédemment. Le pays n’a jamais résolu surtout les graves problèmes économiques nés et aggravés, chemin faisant. Il n’a jamais non plus reçu le soutien inconditionnel des bailleurs de fonds occidentaux, ce qui aurait pu l’aider à opérer une véritable transition de l’iniquité de la dictature vers une démocratie prospère, selon des analystes. Au lieu de cela, à des moments critiques des efforts de la Tunisie pour se reconstruire, beaucoup de ses besoins ont été négligés par l’Occident, pour qui la lutte contre le terrorisme islamiste a éclipsé toutes les autres priorités.

- Publicité-

Aujourd’hui, alors que les Tunisiens sont aux prises avec leur dernier bouleversement, qui a éclaté lorsque le président Kais Saied a congédié le chef du gouvernement et suspendu le Parlement au cours du week-end, beaucoup semblent divisés sur la question de savoir s’il faut condamner ses actions ou les accepter.

Les partis politiques sont divisés sur la légalité de sa prise de pouvoir, tandis que les militants et les organisations de défense des droits de l’homme, déterminés à préserver la souveraineté de la Tunisie et à maintenir les objectifs de la révolution de 2011, ont appelé le monde extérieur à continuer à observer et à surveiller.

Pourtant, le fait que les Tunisiens soient si exaspérés par leurs dirigeants, dans un contexte de crise économique profonde et de vague désastreuse d’infections Covid-19, que certains applaudissent une prise de pouvoir autoritaire est un signe qui atteste la gravité des choses.

« Nous avons fait d’énormes progrès sur le front de la liberté et sur le front politique malgré toutes les crises », a déclaré Fadhel Kaboub, professeur associé d’économie à l’université Denison dans l’Ohio. « Mais ce que vous avez gardé presque intact, c’est exactement le même modèle de développement économique qui a produit l’inégalité, qui a produit la crise de la dette, qui a produit l’exclusion économique sociale, contre laquelle la population s’est rebellée. »

Kaboub fait partie d’un nombre croissant de Tunisiens qui remettent en question le modèle occidental très éprouvé pour les pays qui passent de l’autoritarisme à la démocratie. Cette approche, disent-ils, a produit des oligarchies et des contre-révolutions. Et dans les marchés émergents, elle a conduit à une explosion de progrès économique suivie d’un retour à la faiblesse.

Pour la Tunisie, il a déclaré qu’il s’agissait d’une « tempête parfaite sur le front économique », qui s’annonçait depuis longtemps. Son plus gros problème est sa dette extérieure, héritée de l’ancienne dictature. Pour assurer le service de cette dette, les gouvernements successifs ont été contraints de se concentrer sur l’obtention de devises étrangères.

Un pays pris dans le piège

Et depuis les années 1970, la Tunisie est prise dans un piège de développement communément observé entre le Nord et le Sud : Les pays pauvres exportent des produits agricoles ou des matières premières bon marché, tout en important des produits énergétiques et industriels plus chers des pays riches.

Le résultat a été un précipice dont la Tunisie n’a jamais pu sortir. Les parlementaires tunisiens ont choisi de ne pas affronter les créanciers du pays, principalement européens, dans l’espoir de ne pas froisser les relations. Ils ont également fait peu d’efforts pour modifier la structure de l’économie tunisienne, qui importe plus qu’elle n’exporte, souvent sous l’impulsion d’intérêts particuliers qui ont le monopole de l’importation de certains biens.

Ainsi, au lieu de cultiver du blé pour nourrir sa population, la Tunisie utilise ses terres et ses eaux les plus fertiles pour cultiver des fraises destinées à l’exportation. Et elle importe du carburant et de la nourriture pour soutenir son industrie touristique, même après que celle-ci a été rendue non viable par le terrorisme et la pandémie.

Mohamed Dhia-Hammami, un politologue qui a étudié de près la transition tunisienne, a déclaré au NYT que les programmes économiques mis en place étaient les mêmes que ceux utilisés en Europe de l’Est après la transition du communisme, et qu’ils avaient beaucoup des mêmes défauts. « Ils n’ont pas empêché la montée de l’oligarchie », a-t-il dit. « Il n’est pas surprenant de voir des problèmes similaires lorsque les politiques sont les mêmes.

Monica Marks, professeur de politique du Moyen-Orient à l’Université de New York Abu Dhabi, qui a une longue expérience de la Tunisie, a déclaré qu’il y avait un manque de connaissances sur le pays parmi les responsables occidentaux, ce qui a entravé une aide significative. « J’ai remarqué dès le départ en 2011, a-t-elle dit, que les États-Unis et les autres démocraties occidentales ne savaient presque rien de la politique tunisienne. » Elle a affirmé que les questions structurelles telles que la réforme du secteur de la sécurité, la réforme judiciaire, la réforme des médias et le chômage des jeunes auraient dû être le principal objectif de la transition après le soulèvement populaire qui a renversé l’ancien président Zine el-Abidine Ben Ali.

Une fixation sur les islamistes

Mais les responsables occidentaux se sont concentrés de manière obsessionnelle sur les islamistes – à savoir le parti Ennahdha, qui a remporté les élections anticipées – et sur la direction qu’ils prenaient et ce qu’ils représentaient. « Dans les conversations, ce genre de questions consommait presque tout l’oxygène de la pièce », a déclaré Marks. « Il était presque impossible de faire en sorte que quelqu’un pose une autre question ».

Puis, ce fut au tour de la question du terrorisme de faire irruption, portant un coup dur à l’économie chancelante frappant l’industrie lucrative du tourisme et les investissements étrangers au moment où ils étaient le plus nécessaires.

Les États-Unis sont intervenus avec un soutien critique en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme dans l’une de leurs interventions les plus réussies depuis 2001, en formant et en aidant les forces de sécurité tunisiennes, et en leur fournissant du matériel militaire, mais si discrètement que les forces américaines elles-mêmes étaient pratiquement invisibles.

L’assistance a aidé la Tunisie à vaincre la menace plus large du terrorisme, mais les ministres du gouvernement ont noté que le coût de la lutte contre le terrorisme, bien qu’inévitable, a ouvert un cratère plus important dans le budget national.

Mais c’est la structure de l’économie qui reste la racine du problème, a déclaré Kaboub. Tous les partis politiques tunisiens ont des plans économiques identiques, basés sur les directives de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il s’agit de la même plateforme de développement utilisée par le président déchu, Ben Ali, a-t-il rappelé.

« En ce moment, dit-il, tout le monde en Tunisie supplie pour un prêt du FMI, et cela va être considéré comme la solution à la crise. Mais c’est en réalité un piège. C’est un pansement – l’infection est toujours là. »