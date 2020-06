La Tunisie en voie d’acheter de grosses quantités de céréales

L’Office tunisien des céréales a lancé mercredi un appel d’offres international pour l’achat de 134.000 tonnes de blé tendre et de 100.000 tonnes d’orge fourragère, ont indiqué mercredi les négociants européens.

Le blé a été demandé en quatre lots de 25.000 tonnes et deux de 17.000 tonnes pour être expédiés entre le 15 juillet et le 25 septembre selon le pays d’origine.

L’orge a été recherchée en quatre lots de 25.000 tonnes pour être expédiée entre le 25 juillet et le 25 septembre, en fonction également de l’origine des approvisionnements.

L’origine est facultative et la date limite de soumission est fixée au jeudi 11 juin, ont indiqué les négociants.

Lors d’une précédente adjudication de blé tendre, le 14 mai dernier, la Tunisie avait acheté environ 67 000 tonnes.