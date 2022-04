La Tunisie en voie de reconquérir ses touristes

La Tunisie vient d’être classée au quatrième rang des pays africains les plus visités par les touristes, avec une moyenne de 8 millions de visiteurs chaque année. Elle l’a été par la plateforme d’information « The African Exponent ».

Dans ce classement , c’est l’Egypte qui s’est adjugée la première position devançant tous les pays africains à vocation touristique, avec une moyenne de 13 millions de visiteurs par an, suivie par le Maroc avec une moyenne de 12 millions de visiteurs, puis par l’Afrique du Sud ( 10 millions de touristes), la Tunisie ( 8 millions de visiteurs) et l’Algérie ( 2,5 millions de visiteurs chaque année).

Le Zimbabwe s’est classé sixième dans le continent africain avec une moyenne de 2 millions de visiteurs par an, tandis que le Mozambique s’est classé septième avec 1,5 million de visiteurs, le Kenya avec 1,4 million de visiteurs et la Tanzanie avec 1,3 million de touristes.

La Tunisie s’emploie à relancer l’activité du secteur touristique pour se replacer au niveau qui était le sien lors de la période pré pandémique, avec l’amélioration des conditions sanitaires et le recul de l’épidémie.

Le ministre du Tourisme Mohamed Moez Belhassen a confirmé que les flux des touristes qui arrivent en Tunisie ont augmenté de 150% depuis le début de cette année, comparés à la même période de 2021, en plus d’une augmentation des recettes touristiques de 50% alors que le nombre de nuitées a grimpé de 100%.

Mais, et en dépit de cette amélioration des indicateurs du tourisme par rapport à l’année précédente, ces chiffres sont encore loin de ceux de la saison touristique 2019, a-t-il fait observer.

Il n’en demeure pas moins que la Tunisie s’attend à atteindre un taux variant entre 50 et 60% du nombre de touristes enregistrées en 2019, avec la promulgation di code du tourisme et l’élaboration de la stratégie sectorielle à l’horizon 2035.

La confiance renaît dans la destination Tunisie

D’ores et déjà, l’infrastructure hôtelière s’est récemment renforcée avec l’entrée en phase d’exploitation de trois grands projets, ce qui témoigne de la confiance dans la destination touristique tunisienne, comme l’a souligné le Directeur général de l’Office national du tourisme tunisien Nizar Slimane à African Manager.

La Tunisie a enregistré, depuis le début de l’année 2022 en cours jusqu’à fin février, une augmentation de 50% du nombre de touristes de différentes nationalités par rapport à la même période en 2019.

Au demeurant, la campagne de promotion et de communication lancée par l’Office national du tourisme depuis 2021 se poursuivra en 2022 dans le but de promouvoir le tourisme intérieur, a assuré Nizar Slimane, sachant que le tourisme est considéré comme un secteur vital contribuant à 8% du produit intérieur brut et est une source majeure de devises étrangères et le deuxième secteur employeur après le secteur agricole.

Une relance attendue l’été prochain

Pour sa part, le président de la Fédération Interprofessionnelle du Tourisme tunisien (FITT), Houssem Ben Azzouz, a confirmé dans une déclaration à African Manager que le secteur connaîtra une relance au cours de l’été prochain, vu les demandes enregistrées par les agences de voyages internationales pour reprendre le travail sur la destination tunisienne, notamment après l’assouplissement des procédures liées à la pandémie de Covid-19 et l’ouverture des frontières aériennes.

La même source a expliqué que les visiteurs étrangers en Tunisie proviendront des marchés classiques tels que l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Europe de l’Est, mais le nombre de touristes russes et ukrainiens devrait diminuer en raison de la guerre russo-ukrainienne.

Différentes délégations étrangères ont souligné que la Tunisie est l’une des destinations touristiques préférées, exprimant leur volonté de démarrer la prochaine saison dans les meilleures conditions.