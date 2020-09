La Tunisie et l’Algérie veulent accueillir une réunion de dialogue inter-libyen

Le ministre algérien des affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a révélé que son pays et la Tunisie souhaitent accueillir une réunion pour lancer un dialogue politique entre les parties engagées dans la crise libyenne, soulignant la nécessité « d’impliquer les pays voisins, notamment l’Egypte, et les limitrophes du sud de la Libye, ainsi que l’Italie, Malte et la Grèce ».

Lors d’une interview avec France 24, il a fait part du refus de l’Algérie de fournir des armes à la Libye, soulignant que le dialogue entre les parties libyennes est la seule solution à la crise.

« L’avenir et la sécurité de la Libye sont très importants pour l’Algérie », a déclaré le ministre, soulignant les résultats de la conférence de Berlin, qui a mis en évidence l’embargo sur les livraisons d’armes à la Libye.