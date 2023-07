La Tunisie  et le Ghana signent un nouvel accord de coopération spatiale

Le Ghana Space Science and Technology Institute (GSSTI) et l’Association spatiale tunisienne ont signé un accord de partenariat pour collaborer au développement de leurs secteurs spatiaux respectifs afin d’en tirer des avantages socio-économiques en Afrique.

Lors du webinaire organisé, vendredi, le président de l’Association spatiale tunisienne, Ahmed Fadhel, Rihad Ben Moussa, responsable des relations stratégiques à l’Association spatiale tunisienne, le Dr Joseph Tandoh, directeur adjoint du Ghana Space Science and Technology Institute, Kofi Asare, directeur du Centre de télédétection et du Centre climatique du GSSTI, et le Dr Proven-Adzri Emmanuel, directeur par intérim du télescope du GSSTI, ont mis en évidence les différents domaines de cette collaboration.

L’accord ouvrira la voie à de futurs partenariats, à la recherche spatiale, au développement et à la formation dans les deux pays. Selon le Dr Joseph Tandoh, directeur adjoint du Ghana Space Science and Technology Institute, ce partenariat ouvre la voie à une collaboration en matière de recherche spatiale et de développement technologique. Il créera également un cadre qui favorisera la coopération entre les deux pays et ouvrira la voie à des projets communs dans des domaines d’intérêt similaire.

En mettant l’accent sur l’astronomie et l’observation de la Terre, les deux pays cherchent à partager leurs capacités et leurs innovations. Ainsi, les deux pays mettront en œuvre des stratégies de partage des données afin de développer des capacités et des solutions telles que l’utilisation de l’internet des objets pour renforcer les applications d’observation de la Terre dans les domaines de l’agriculture de précision, de l’utilisation des sols, de la pollution atmosphérique, de l’exploitation minière, de la gestion des forêts et de la gestion des zones côtières. La gestion de l’environnement est le principal domaine d’intérêt de cette collaboration dans un premier temps, mais les deux parties ont l’intention de l’étendre à d’autres domaines à l’avenir.

En outre, le Ghana, qui est l’un des pays africains les plus avancés en matière d’astronomie et d’astrophysique, peut contribuer à renforcer les capacités de la Tunisie dans le domaine de la radioastronomie. La Tunisie se concentre également sur la promotion de l’éducation spatiale pour sa jeune population et a l’intention de s’associer avec le Ghana pour sensibiliser et susciter l’intérêt pour ses prochains projets d’éducation spatiale.

Le Ghana et la Tunisie s travailleront également à l’élaboration d’un cadre de mise en œuvre basé sur les objectifs de l’Institut ghanéen des sciences et technologies spatiales (GSSTI) et de l’Association tunisienne de l’espace.