La Tunisie et l’Egypte parmi les premiers choix des Tchèques pour les vacances d’été

Les Tchèques envisagent de passer des vacances en Turquie et en Grèce au cours de l’été prochain. La Tunisie et l’Égypte figurent également parmi les premiers choix, rapporte « The Prague Daily Monitor ».

Exim Tours attend les mêmes ventes qu’en janvier de l’année dernière, alors que les effets de la pandémie de COVID-19 ne se sont pas encore fait sentir. Son porte-parole, Petr Kostka, a déclaré que l’intérêt est tel que l’entreprise a dû prolonger les ventes jusqu’au 15 janvier. En outre, les clients s’intéressent à l’Égypte, la Turquie, la Grèce, la Tunisie, l’Espagne et l’Italie.

L’agence de voyage Fischer a également remarqué un intérêt pour les circuits de première minute. Les familles avec enfants sont les principaux clients car ils veulent obtenir des places dans des hôtels populaires avec tout compris.

« Les chiffres actuels des préventes suggèrent que cette année, nous pourrions atteindre 60 % du montant total de 2019 », a déclaré le porte-parole de Fischer, Jan Bezděk.

Il a ajouté que les destinations les plus populaires sont la Turquie, la Grèce et les îles espagnoles. Une autre agence de voyage Čedok a publié les mêmes résultats.

Invia a également indiqué que des milliers de voyages d’été sont vendus. Selon leur porte-parole Andrea Řezníčková, les plus grosses ventes ont eu lieu en décembre, lorsque les gens ont acheté des circuits comme cadeaux de Noël.

« Je suis convaincu que janvier gagnera en ventes par rapport à décembre à la fin du mois. Nous prévoyons une augmentation dans la seconde moitié de janvier. C’est toujours le cas, les clients savent que les meilleures offres sont valables jusqu’à la fin du mois de janvier », ajoute Řezníčková.

En raison de la situation pandémique incertaine, les agences de voyage ont ajusté leurs exigences, comme l’annulation gratuite 30 jours avant le début du voyage sans avoir à donner de raison. Elles proposent des tests PCR à prix réduit et parfois une assurance COVID-19 gratuite. En outre, les clients préfèrent utiliser les bons des voyages annulés l’année dernière.