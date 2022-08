La Tunisie met ses hôpitaux à la disposition des Libyens , suite à l’explosion d’un camion-citerne de carburant

La Tunisie a fait part de sa pleine solidarité avec la Libye suite à l’explosion lundi, au sud du pays, d’un camion-citerne de carburant qui a fait de nombreux victimes et blessés.

Suite à ce drame tragique, la Tunisie met ses hôpitaux et ses équipes médicales à la disposition des frères libyens, annonce le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

L’incident s’est produit hier lundi, dans la localité de Bent Bayyah au sud-ouest libyen, faisant au moins six morts et plus d’une cinquantaine de blessés.