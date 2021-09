Le ministère des AE dément toute interdiction d’entrée des libyens en Tunisie

Le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, a démenti « catégoriquement » toute interdiction d’entrée des libyens en Tunisie, contrairement aux informations relayées à ce sujet.

« Les informations relayées sur l’interdiction d’entrée des libyens sur le territoire tunisien sont erronées et dépourvues de tout fondement », a assuré le département dans un communiqué posté ce lundi sur page officielle.

Le ministère a, cependant, ajouté que la fermeture « temporaire » des frontières s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Tunisie et en Libye « sœur » et de la prévention contre les nouvelles souches « mutées » de ce virus.

Les comités scientifiques des deux pays tiendront une réunion pour évaluer la situation épidémiologique et par la même, préparer un protocole sanitaire répondant aux particularités des relations tuniso-libyennes, a souligné le ministère dans le même communiqué.

Par ailleurs, le département a rassuré que : « la diffusion de fausses nouvelles visant les deux pays et peuples frères, ne peut en aucun cas affecter le niveau des relations historiques et solides entre la Tunisie et la Libye, ainsi que la volonté commune de promouvoir ces liens stratégiques ».