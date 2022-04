Publication dans le JORT de l’octroi du statut universitaire à des services des hôpitaux de Gafsa Kasserine et Bizerte

Trois arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministère de la santé ont été publiés dans le JORT du vendredi 15 avril 2022 reconnaissant la vocation universitaire à plusieurs services des hôpitaux régionaux de Gafsa et Kasserine ainsi que l’hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte

Il s’agit des service de médecine interne, de la chirurgie générale, du service cardiovasculaire et de la médecine légale de l’hôpital régional de Gafsa. Le statut universitaire a été aussi reconnu au service de médecine dentaire de l’hôpital régional de Kasserine et au département de la pharmacie de l’hôpital universitaire Habib Bougatfa à Bizerte.