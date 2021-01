La Tunisie parmi les pays les plus affectés avec le 2ème taux le plus élevé de mortalité en Afrique

Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Tunisie, Yves Souteyrand, a déclaré que, compte tenu du nombre d’habitants, la Tunisie fait partie des pays les plus affectés par le coronavirus avec le 2e taux le plus élevé de mortalité en Afrique. Souteyrand a ajouté, lors d’une séance d’audition organisée, mercredi, par la commission de la santé et des affaires sociales à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) que la situation épidémiologique en Tunisie est très préoccupante face à l’augmentation du nombre de contaminations et de décès dus au Covid-19.

Il a souligné que la Tunisie a parachevé toutes les formalités liées à l’adhésion à l’initiative « COVAX » lancée par l’organisation pour fournir des quantités de vaccins contre la pandémie dans les pays à faible revenu, expliquant que l’initiative, qui comprend 190 pays, aspire à fournir le vaccin pour 1 milliard de personnes dans le monde avant la fin de 2021. Il a indiqué que « COVAX » prévoit la fourniture de 1,8 milliard de doses du vaccin au cours de l’année en cours, soulignant la possibilité de distribuer ces quantités aux bénéficiaires sur la base de dose unique pour chaque vacciné. L’initiative vise à fournir ce vaccin à 27 pour cent de la population des pays bénéficiant du programme de vaccination des Nations Unies, qui accorde aux pays à revenu moyen, dont la Tunisie, la possibilité d’obtenir une quantité de vaccins à des prix subventionnés ou gratuitement, selon le représentant. de l’organisation.

Le nombre de pays à revenu moyen ciblés par l’initiative « COVAX » est d’environ 90 pays, sur un total de 190 pays, dont la plupart sont à faible revenu. Cependant, la mise en œuvre de l’initiative se heurte à des difficultés dont le déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché mondial des vaccins, a indiqué Souteyrand, notant que certains pays riches ont acquis plus de vaccins que leurs besoins. » J’espère que le marché des vaccins retrouvera bientôt son équilibre grâce à l’initiative de certains pays d’orienter à nouveau les quantités supplémentaires de vaccins vers la commercialisation » a-t-il indiqué, soulignant que 70 pays dans le monde ont commencé l’administration de vaccins.

Il a fait savoir que certains pays de la région ont commencé l’opération de vaccination dont la Jordanie et les pays arabes du Golfe, tandis que d’autres pays ont acquis des quantités de vaccins, dont le Maroc, rappelant d’autre part que la Tunisie a préparé une stratégie nationale de vaccination qui accorde la priorité aux personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques.

Il a appelé à l’impératif de respecter les protocoles sanitaires et à renforcer la prévention contre le coronavirus, rappelant que la Tunisie est confronté à un problème au niveau de la capacité hospitalière en raison l’augmentation continue du nombre de contaminations par le coronavirus.

83 décès supplémentaires et 2026 nouvelles contaminations en 24h

Le ministère de la Santé a fait état, mardi, de 2026 nouveaux cas d’infection par le Coronavirus et 83 décès supplémentaires à la date du 25 janvier courant à 11h00, ce qui porte à 6370, le nombre total des morts, depuis le début de l’épidémie.

Selon un communiqué du département, 7814 analyses ont été effectuées à la même date, portant le nombre total des dépistages réalisés, depuis l’apparition de la pandémie à 829 093.

D’après le bilan quotidien du ministère de la Santé, le nombre d’individus guéris est de 2255 à la date du 25 janvier courant alors que le nombre total des patients guéris s’élève à 148 995.

Quelque 2183 patients sont toujours hospitalisés dans des établissements public et privé dont 420 en soins intensifs. Le nombre total des porteurs de virus ayant été pris en charge depuis l’apparition de la maladie s’élève à 8809.

Le ministère a invité les citoyens au strict respect des mesures anti-convid pour freiner l’envolée du nombre de contamination et de décès.