La Tunisie partie prenante dans la lutte contre les déchets marins en Méditerranée

Une conférence méditerranéenne virtuelle sur l’implication de la science et du secteur socio-économique dans le problème des déchets marins réunira les 29 et 30 avril plus de 20 intervenants de quatre pays méditerranéens (Tunisie, Italie, Algérie et Liban) issus des secteurs scientifiques, des institutions publiques et privées, des ONG et des personnes travaillant sur les déchets marins dans le bassin méditerranéen.

L’événement, organisé par l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM), partenaire du projet COMMON, a pour objectif de discuter de l’implication de la science et du secteur socio-économique dans la question des déchets marins, d’identifier les obstacles et de proposer des solutions pour réduire ce problème mondial.

» Au-delà du simple aperçu, nous voulons aller encore plus loin avec la conférence COMMON. Il s’agira de pouvoir créer les conditions nécessaires pour prendre des engagements concrets, responsables et durablement efficaces grâce à des solutions innovantes », déclare Sana Ben Ismail, océanographe à l’INSTM et coordinatrice du projet COMMON pour la zone pilote de Monastir.

Le projet COMMON (COastal Management and Monitoring Network for tackling marine litter in Mediterranean Sea) est un projet européen qui vise à construire un réseau de collaboration entre l’Italie, la Tunisie et le Liban pour soutenir une gestion correcte des déchets marins. Financé dans le cadre du programme ENI CBC Med, il applique les principes de la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) au défi des déchets marins, en améliorant la connaissance du phénomène, en renforçant la performance environnementale de 5 zones côtières pilotes en Italie, en Tunisie et au Liban, et en engageant les acteurs locaux dans la gestion des déchets marins.