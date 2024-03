Gafsa: Le FTDES appelle à la création de décharges contrôlées

Dans un rapport intitulé « La dégradation de la situation environnementale à Gafsa : des villes submergées par leurs déchets !! », le FTDES a appelé à la fermeture des décharges sauvages devenues « une menace pour la vie des habitants ».

Le FTDES a expliqué que, ces décharges suscitent plusieurs préoccupations quant à leur impact sur l’écosystème dans son ensemble, y compris la sécurité alimentaire et de l’eau.

Et d’assurer que leur accumulation entraîne la propagation de gaz toxiques, d’odeurs nauséabondes, et la pollution des sols et des eaux de surface, en plus des dommages sanitaires pour les citoyens vivant à proximité.