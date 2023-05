La Tunisie prend de la hauteur aux yeux des hommes d’affaires coréens

La première édition du Korea Tunisia Africa Business, tenue en 2022, a rassemblé de nombreux partenaires, dans le but de créer une plateforme de coopération et d’échange économique triangulaire entre la Corée, la Tunisie et le continent africain.

Cette année, la deuxième édition du Korea Tunisia Africa Business, se tenant les 8 et 9 mai 2023, au siège du CEPEX-Maison de l’exportateur-Tunis, rassemblera plus de 200 participants, ce forum sera marqué par la présence d’une délégation coréenne forte de 70 participants, conduite par le maire de la ville de Busan, Park Hyeong joon, ainsi que par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La Tunisie, de par sa position géographique et son appartenance divers groupements économiques, constitue le partenaire idéal de la Corée pour un développement stratégique des échanges avec le continent africain.

Dans une déclaration à African Manager , le directeur général adjoint du Centre de Promotion des Exportations, Riadh Attia, a indiqué que ce business forum enregistrera la participation de plus de 200 opérateurs économiques de bon nombre de secteurs d’activités tels que l’agroalimentaire et l’agri-tech, l’automobile, la médecine, l’industrie pharmaceutique et cosmétique.

Il a cité l’association des importateurs Coréens, KOIMA, comme l’un des partenaires institutionnels, et dont le but est de promouvoir le partenariat entre la Tunisie et la Corée, et de conquérir le marché africain, le Moyen-Orient, ainsi que l’Europe.

De son côté, l’Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, Sun Nahm-kook a indiqué à African Manager qu’il reste optimiste en comparaison du nombre de participants lors de la première édition. » Beaucoup d’entreprises coréennes se sont portées volontaires pour venir en Tunisie « , a-t-il déclaré.

Le diplomate a assuré que le gouvernement coréen manifeste aujourd’hui de plus en plus d’intérêt à l’égard du marché africain, faisant savoir qu’un sommet spécifique sur l’Afrique se tiendra, en mai 2024, à Séoul, la capitale coréenne.

Le président de la Chambre de Commerce Tunisie-Corée (CCTC), Slim Sellami a, quant à lui, indiqué que le Cepex et l´Agence de Promotion de l´Investissement Extérieur » FIPA-Tunisia » signeront deux conventions avec le KOIMA en marge de ce forum. « Ces conventions ont notamment pour objectif d’organiser des missions économiques entre les deux pays et de booster les investissements bilatéraux », a-t-il assuré.

La balance commerciale tuniso-coréenne

En 2022, le commerce bilatéral entre la Tunisie et la Corée du Sud a atteint 724 millions de dinars , selon les chiffres du Cepex. Les exportations tunisiennes vers la Corée du Sud se sont élevées à 91 millions de dinars, enregistrant une progression de 30% par rapport à l’année 2021. Les produits exportés sont notamment les crustacés (les crabes), les fils et câbles électriques, les déchets et débris de cuivre et les dattes.

Pour ce qui est des importations tunisiennes depuis la Corée du Sud, elles ont atteint 633 millions de dinars, enregistrant une baisse de 29,2 % par rapport à l’année 2021. Les produits importés sont les voitures de tourisme et les fils et câbles.

La balance commerciale est déficitaire au détriment de la Tunisie de 541 millions de dinars, avec un taux de couverture de 14,4 %.