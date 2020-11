La Tunisie prend la présidence du Conseil des ministres arabes de la justice

Au terme des travaux de la 36ème session du Conseil des ministres arabes de la Justice tenus, jeudi, par visioconférence, la Tunisie prend la présidence du conseil après le Bahreïn. Elle sera représentée par le ministre de la Justice Mohamed Boussetta pour un mandat d’un an.

- Publicité-

Cité dans un communiqué du département de la justice, Boussetta a appelé au renforcement de la coopération dans la lutte contre la corruption et a souligné l’importance d’aller de l’avant sur la voie de l’unification de la terminologie et des concepts des systèmes juridiques et judiciaires arabes dans le sens de leur harmonisation.

Dans son allocution, le ministre a souligné la nécessité de poursuivre la coordination sécuritaire et judiciaire entre les pays arabes de manière à servir les intérêts des pays de la région et à conférer davantage d’efficacité aux efforts déployés pour la lutte contre les crimes terroristes et transfrontaliers.

Par ailleurs, Boussetta a dit espérer que les travaux de cette session aboutiront à l’unification du rang arabe sur plusieurs questions d’intérêt commun.