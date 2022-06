La Tunisie préside les travaux de la 61ème session du Conseil exécutif de l’AIDSMO, au Maroc

La Tunisie préside, du 28 au 30 juin, à Rabat (Maroc), les travaux de la 61ème session du Conseil exécutif de l’Organisation arabe de développement industriel, de normalisation et des mines (AIDSMO), relevant de la Ligue arabe, selon un communiqué publié jeudi, par l’Organisation.

Le président de la session, l’Ingénieur Fathi Sahlaoui, Directeur Général des Industries manufacturières au ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie en Tunisie, a salué dans son intervention à cette occasion, la stratégie conçue par l’AIDSMO, laquelle repose principalement, sur la création d’une dynamique entre les entreprises industrielles des pays arabes et une politique de rapprochement, en établissant une plateforme qui permet aux acteurs économiques dans les pays arabes d’échanger des données et d’impulser le commerce entre eux.

Il a noté, par ailleurs, que la Tunisie œuvre à l’amélioration du climat d’investissement et au renforcement des partenariats, notamment avec les pays arabes.

De son côté, l’ingénieur Adel Sakr, directeur général de l’AIDSMO, a souligné que l’organisation continuera d’oeuvrer à la mise en œuvre de son plan d’action, rappelant le lancement en janvier 2022, de la plateforme d’appels d’offres et de produits industriels minéraux arabes, lors de la 8ème réunion consultative des ministres chargés des affaires des mines dans les pays arabes (du 11 au 13 janvier à Riyad).

Ladite plateforme vise à réaliser l’intégration industrielle entre les pays arabes, à renforcer le commerce inter-arabe et à soutenir les opportunités d’offre et de demande de produits.

Il est à noter que la 61ème session du Conseil exécutif de l’ AIDSMO a été marquée par la participation de plusieurs délégations arabes, en provenance de la Tunisie, des Émirats Arabes Unis, du Bahreïn, de Soudan, d’Iraq, du Qatar, du Koweït, et du Maroc.