La Tunisie prise dans une récession inflationniste

L’économiste Aram Belhaj a affirmé, ce lundi , que la Tunisie est entrée dans la phase de récession inflationniste qui se caractérise par une constante hausse du taux d’inflation et d’une baisse de la production.

« Le conflit russo-ukrainien a aggravé la situation en Tunisie, mais il n’explique pas une telle hausse du taux d’inflation. Il y a aussi la pénurie de certains produits de première nécessité, le laxisme du gouvernement, de la Banque centrale et la récente révision de la politique monétaire américaine », a-t-il ajouté.

« Certains pays occidentaux enregistrent des taux plus élevés, mais leurs économies sont beaucoup moins touchées par ce phénomène. Ces pays ont des monnaies et des industries fortes, qui rendent les conséquences de l’inflation relativement moins perceptibles », a-t-il dit.

Aram Belhaj a, également, souligné que la Tunisie doit prendre des mesures pour maîtriser l’inflation, dont notamment la révision de sa politique d’importation et l’augmentation du taux d’intérêt directeur, sans pour autant affecter les secteurs stratégiques. « Les experts de la Banque mondiale ont appelé les pays d’Afrique du nord, dont la Tunisie, à améliorer la qualité de leurs dépenses de fonctionnement, à revoir la politique des subventions et à procéder à des réformes au niveau des infrastructures et des entreprises publiques », a-t-il expliqué.