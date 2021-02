La Tunisie recevra gratuitement près de 700 mille doses du vaccin anti-COVID d’ici mars prochain

» Dans le cadre de l’initiative COVAX, la Tunisie recevra prochainement 93 mille 600 doses du vaccin contre le coronavirus, produit par le laboratoire Pfizer, et qui suffiront à vacciner 47 mille personnes parmi les catégories prioritaires dont essentiellement le personnel de la santé « , a fait savoir le représentant de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Dr. Yves Souteyrand.

» Dans le cadre de la même initiative, 600 mille autres doses du vaccin produit par le laboratoire AstraZeneca, seront également réceptionnées par la Tunisie au mois de mars prochain « , a-t-il ajouté dans une interview accordée à l’Agence TAP,

Selon Souteyrand, la Tunisie sera l’un des premiers pays au monde qui va bénéficier gratuitement du vaccin contre le coronavirus dans le cadre de l’initiative COVAX visant à assurer un accès juste et équitable au vaccin antiCOVID-19, à l’échelle mondiale.

« Co-dirigé par l’Alliance Gavi, la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’OMS, cette initiative concerne, en effet, 190 pays dont 98 qui vont s’auto financer et 92 pays, y compris la Tunisie, qui vont en bénéficier gratuitement « , a-t-il expliqué.

Il a, en outre, fait savoir que, sur 92 pays, la Tunisie était l’un des premiers pays à avoir déposé son dossier pour bénéficier de l’initiative COVAX.

» La Tunisie était aussi parmi les 18 pays à l’échelle mondiale et parmi les quatre pays en Afrique (l’Afrique du Sud, le Cap Vert, Le Rwanda et la Tunisie) dont les dossiers ont été retenus dans le cadre de cette initiative visant à vacciner jusqu’à 20% de la population de ces pays avant la fin de 2021 « , a-t-il dit.

La même source a précisé que les vaccins qui seront distribués dans le cadre de l’initiative COVAX devront être obligatoirement inscrits dans la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS.

Dans ce cadre, il a signalé que le vaccin de Pfeizer a été déjà inscrit dans cette liste en attendant l’inscription vers la fin de ce mois du vaccin d’AstraZeneca et des vaccins chinois Sinovac et Sinopharm actuellement en cours d’étude.

Souteyrand a estimé que la Tunisie a été exemplaire dans le suivi des étapes nécessaires pour le dépôt du dossier lui permettant de bénéficier de la gratuité des vaccins distribués dans le cadre de l’initiative COVAX.

» En dehors de cette initiative, la Tunisie a conclu un marché avec le laboratoire Pfeizer pour l’acquisition de 2 millions de doses supplémentaires de vaccin qui parviendront au deuxième et au troisième trimestre de l’année « , a-t-il indiqué.

Par ailleurs, la Tunisie œuvre aussi à commander d’autres doses du vaccin anti-COVID-19 dans le cadre du partenariat avec l’Union africaine d’une part, et avec la Russie d’autre part, a signalé le représentant de l’OMS.

» Le vaccin est une source d’espoir pour l’avenir mais il faut pour le moment progresser dans ce domaine et continuer à être extrêmement vigilant « , a-t-il soutenu.

Lors d’une conférence de presse tenue hier jeudi au siège de la présidence du gouvernement à l’issue de la réunion de l’instance nationale de lutte contre le coronavirus, Hechmi Louzir, directeur de l’Institut Pasteur et président du comité de pilotage de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, a indiqué que les premiers lots de vaccin parviendront en Tunisie, dans le cadre de l’initiative COVAX, à partir de la mi-février en cours.

Il a, en outre, signalé que la Tunisie a conclu des accords avec d’autres pays pour l’acquisition d’environ un million de doses du vaccin russe Spoutnik V et près de deux millions de doses du vaccin produit par le laboratoire Pfeizer.