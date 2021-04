La Tunisie se prépare à l’exercice militaire African Lion

La Tunisie et le Sénégal rejoindront les troupes du pays hôte, le Maroc, lors des exercices d’entraînement annuels African Lion qui auront lieu en juin.

Les craintes que Covid-19 ait pu conduire à l’annulation des exercices annuels menés par le Maroc et les États-Unis se sont évanouies lorsque la Garde nationale de Géorgie a annoncé sa participation avec 700 soldats qui se rendront en Afrique du Nord.

African Lion est le plus grand exercice militaire en Afrique. Les États-Unis enverront environ 4 000 militaires, dont 740 de la Garde nationale de Géorgie, tandis qu’environ 5 000 membres des forces armées royales marocaines, des forces armées tunisiennes, des forces armées sénégalaises, ainsi que de l’Italie, du Royaume-Uni et des Pays-Bas, y participeront.

Cette année, l’exercice African Lion comprendra « l’exploitation d’un poste de commandement tactique, la conduite d’exercices d’entraînement situationnel en couloirs, la conduite d’exercices d’entraînement sur le terrain et la qualification de tables de tir indirect », qui culminera par « un exercice combiné et interarmées de tir réel », ont indiqué les organisateurs.

L’exercice African Lion est conçu pour former les forces américaines, marocaines, tunisiennes, sénégalaises et « d’autres forces africaines partenaires basées dans la région ». Il renforcera également les connaissances acquises lors des précédents exercices African Lion, tout en fournissant à la fois une base et une structure pour la future coopération militaire dans la région et au-delà.

L’événement avait été annulé l’année dernière en raison de la pandémie.