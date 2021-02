Tunisie-Ukraine: Examen de la coopération militaire

La coopération militaire et les moyens de la développer ont été au centre d’une rencontre, mardi, entre le ministre de la Défense nationale Brahim Bartégi et l’ambassadeur d’Ukraine à Tunis.

Selon un communiqué du département de la défense, l’entrevue a permis de passer en revue les opportunités offertes pour instaurer un partenariat militaire entre les deux pays particulièrement dans les domaines de la formation, l’entrainement, la santé militaire et l’échange de l’expertise dans des secteurs d’intérêt commun.

A cette occasion, le diplomate ukrainien a remis au ministre de la défense une invitation à participer à la Foire des industries militaires qui aura lieu en avril prochain à Kiev.

