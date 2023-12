La Tunisie «se prépare à un avenir dangereusement sec»

Cinq années de sécheresse ont durement frappé l’agriculture en Tunisie – autrefois le grenier de l’Empire romain. Fortement dépendant des pluies et des eaux de surface pour sa population et son industrie, le pays a vu ses barrages diminuer cette année à un tiers ou moins de leur capacité – bien que les récentes pluies aient offert un répit à court terme.

Le changement climatique n’augure rien de bon pour la Tunisie ou ses voisins méditerranéens. Alors que les inondations de septembre ont déferlé près de la Libye, l’ensemble de l’Afrique du Nord devrait devenir plus chaud et plus sec dans les décennies à venir. Les conséquences, préviennent les experts, pourraient contraindre de nombreuses personnes à émigrer, et ceux qui resteront sur place seront confrontés à des difficultés croissantes.

La Tunisie, avec la Libye, compte déjà parmi les 25 pays les plus touchés par le stress hydrique au monde, selon le World Resources Institute, un groupe de réflexion environnemental. D’ici 2050, les températures moyennes en Tunisie devraient augmenter jusqu’à 3,8℃, tandis que les précipitations devraient diminuer d’au moins 4 %.



« Le problème est très complexe », a déclaré Raoudha Gafrej, spécialiste tunisienne de la gestion de l’eau, citée par The Voice of America (VOA). « C’est lié à la sécheresse, mais c’est aussi un échec des politiques actuelles de gestion de cette crise qui est multidimensionnelle. »

Un autre modèle de gouvernance de l’eau

Le gouvernement tunisien a étendu les restrictions sur l’eau imposées plus tôt cette année. Elles incluent des interdictions d’eau pour les espaces agricoles et verts ainsi que pour le lavage des voitures et des rues. Les autorités élaborent également une stratégie de l’eau à l’horizon 2050 qui appelle à une utilisation plus efficace de l’eau et à une meilleure gestion des événements météorologiques extrêmes, selon les experts. Mais ils notent que la stratégie a besoin d’argent pour devenir réalité – et qu’une action est nécessaire aujourd’hui.

« Le modèle de gouvernance de l’eau doit encore être clarifié par le gouvernement à un moment où des actions urgentes sont nécessaires pour pérenniser les ressources en eau », a déclaré Imen Rais, responsable du programme d’eau douce en Tunisie pour le groupe environnemental WWF (Fonds mondial pour la nature), citée par la même source.

Selon beaucoup, il est essentiel de repenser en profondeur l’agriculture tunisienne, notamment l’agriculture irriguée axée sur l’exportation, qui consomme 80 % des réserves d’eau du pays. Les canalisations qui fuient et d’autres infrastructures vieillissantes sont également responsables de lourdes pertes d’eau, a déclaré Gafrej.

« Quand on regarde ce qui vient de la nature et ce qui arrive aux citoyens, il y a entre 30 et 50 pour cent d’eau perdue », a-t-elle précisé.

Les récoltes tunisiennes d’agrumes, de pêches, de dattes et de tomates finissent également sur les marchés européens – poussées par une agriculture consommatrice d’eau que le pays ne peut pas se permettre, disent des experts comme Gafrej.

« Vous irez sur les marchés et verrez 30 types de fruits – pour un pays qui n’a pas d’eau », a-t-elle déclaré.

Gafrej souligne également des montagnes de couscous et de restes de pain non consommés qui finissent dans les poubelles.

« Nous jetons quotidiennement l’équivalent de 900 000 pains », a-t-elle déclaré. « Cela équivaut à 170 millions de mètres cubes d’eau par an, provenant du blé importé. »

Comme d’autres pays d’Afrique du Nord, la Tunisie s’est tournée vers les usines de dessalement comme solution. Ses 16 usines fournissent actuellement 8 % de son eau potable, et de nouvelles usines sont en cours de construction. Mais c’est une réponse coûteuse et partielle, estiment les experts.

Exploiter les anciennes recettes

Dans les oasis du sud de la Tunisie, la hausse des températures, le développement et la diminution des précipitations menacent l’industrie lucrative du palmier dattier – et très dépendante de l’eau – du pays, les agriculteurs forant et pompant des aquifères non renouvelables, souvent illégalement, selon les rapports.

Alors que certains se tournent vers des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement, d’autres risquent d’abandonner et de contribuer à une migration climatique qui, selon les experts, ne fera que s’accentuer.

« Dans de nombreux pays d’Afrique du Nord, ce qui retient les gens dans le sud, ce sont les oasis », a déclaré Gafrej. « Les palmeraies créent un microclimat – et sans elles, la vie serait impossible dans le désert. Mais ils consomment aussi beaucoup d’eau : sans elle, les gens partiraient. »

Dans l’ancienne médina de Tunis, l’entrepreneuse sociale Leila Ben-Gacem réfléchit à des solutions anciennes pour sa propre entreprise, en utilisant des canalisations sur le toit et des citernes traditionnelles pour capter et stocker l’eau pour la maison d’hôtes qu’elle dirige.

« C’est un système qui a été abandonné », a-t-elle déclaré. « Aujourd’hui, avec le changement climatique, la sécheresse et toutes les pénuries d’eau que nous connaissons, cela pourrait être une alternative très importante. »

« Nous avons besoin d’une nouvelle vision en matière d’agriculture », affirme un exploitant agricole, décrivant une stratégie plus holistique partagée dans toute la région méditerranéenne. « Cela nécessite un soutien scientifique et logistique pour les agriculteurs qui n’existe pas actuellement, ou peu. »