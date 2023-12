La Tunisie s’emballe pour la dédollarisation de la Chine. Saura-t-elle bien la monnayer ?

Bien que leurs candidatures aux BRICS aient été rejetées au début de l’année, la Tunisie et l’Algérie ne baissent pas la garde et pensent que l’adhésion de l’Egypte laisse présager qu’elles pourraient devenir certains des défenseurs les plus agressifs de l’une des principales priorités des BRICS : la dédollarisation.

En règle générale, la dédollarisation signifie l’abandon du dollar américain au profit de la monnaie locale. Les pays désireux de reprendre le contrôle de leur politique monétaire et de change, de récupérer leur seigneuriage et de réduire le risque de change dans le système financier et dans d’autres secteurs ont lancé des politiques de dédollarisation avec plus ou moins de succès par le passé.

Toutefois, l’objectif des BRICS n’est pas d’accroître l’utilisation des monnaies locales – bien que la « plomberie financière alternative » soit une étape intermédiaire du processus de dédollarisation – mais plutôt de remplacer le dollar américain par le « R5 », une référence aux cinq monnaies utilisées par les membres fondateurs des BRICS : le renminbi, le rouble, la roupie, le real et le rand, ou par une autre monnaie numérique de banque centrale multilatérale (CBDC) en tant que nouvelle monnaie mondiale à la base de la finance internationale, estime le think tank Atlantic Council , qui ajoute que , dans la pratique, la Chine et ses partenaires des BRICS prônent la dédollarisation comme arme économique pour réduire l’influence des États-Unis dans le système financier mondial.

En outre, la dédollarisation compromettrait l’efficacité des régimes de sanctions américains, un outil de politique étrangère essentiel dans la lutte contre les réseaux terroristes, les régimes voyous et les réseaux criminels. Ces sanctions reposent sur le système financier SWIFT, un réseau que les banques utilisent pour communiquer entre elles en toute sécurité. Il assure actuellement la plupart des transferts internationaux d’argent et de titres. Toutefois, le passage à une CBDC multilatérale rendrait SWIFT obsolète.

Un rejet « logique » !

Il peut sembler contre-intuitif que les BRICS rejettent les demandes d’adhésion de l’Algérie et de la Tunisie. Après tout, l’expansion des BRICS vise à diminuer l’influence des États-Unis dans le système financier mondial tout en augmentant la leur. Toutefois, en y regardant de plus près, le rejet des deux pays d’Afrique du Nord est logique, concède le groupe de réflexion.

L’Algérie a une longue histoire de défense farouche de sa souveraineté et de son indépendance, due en partie à son expérience sous la domination française, explique-t-il. L’économie tunisienne est en « chute libre et se dirige vers l’effondrement en raison de décennies de dépenses publiques insoutenables, d’une mauvaise gestion financière et de chocs économiques mondiaux, tels que la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine » juge-t-il. Il serait improbable, voire sans précédent, qu’Alger accepte un accord économique entraînant une perte de politique monétaire et de taux de change.

En incluant l’Égypte, les BRICS peuvent influencer la dédollarisation algérienne et tunisienne grâce au leadership égyptien au sein des régimes commerciaux existants. Grâce à l’Égypte, aux Émirats arabes unis et à l’Arabie saoudite, les BRICS auront un accès élargi à la Grande zone arabe de libre-échange (GAFTA) et au Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe. Collectivement, le réseau élargi des BRICS par le biais de ces connexions avec les organisations commerciales dépasse désormais les quatre-vingt-dix pays.

L’abandon total ou partiel du dollar américain par ces pays, via l’adoption d’une monnaie numérique alternative, telle qu’une CBDC, permettrait à un nombre croissant de données et de transactions financières d’être effectuées en dehors du système transactionnel SWIFT. La Chine a déjà lancé son propre concurrent de SWIFT, le Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), un mécanisme de règlement en renminbi qui s’est rapidement développé pour inclure 119 participants directs et 1 304 participants indirects dans le monde, selon le Dollar Dominance Monitor de l’Atlantic Council. Pour la Chine, en particulier, l’utilisation accrue des CBDC est une étape intermédiaire de l’effort de dédollarisation qui aboutirait finalement à l’adoption d’une CBDC contrôlée ou manipulée par Pékin.

Les intérêts de la Chine en Afrique du Nord

Depuis plusieurs années, la Chine tente de rendre la dédollarisation plus attrayante en émettant un renminbi numérique ou « RMB numérique ». Toutefois, l’adoption du RMB numérique en dehors de la Chine a été lente, et des pays comme la Russie et l’Inde lancent également leurs propres CBDC. De plus, le rôle de la Chine en Afrique du Nord est souvent réduit à l’intégration de la région dans l’initiative « la Ceinture et la Route » (BRI), qui est en grande partie un projet d’investissement dans les infrastructures. Certes, le Maghreb fait partie intégrante de l’effort de la BRI, et tous les gouvernements de la région ont signé des protocoles d’accord avec Pékin pour adhérer à la BRI. Toutefois, les intérêts de la Chine en Afrique du Nord vont au-delà des infrastructures et s’inscrivent dans le cadre d’un effort mondial beaucoup plus vaste visant à saper l’influence des États-Unis dans le système financier traditionnel. Les effets de cet effort sont déjà visibles. En octobre, l’Égypte a émis pour la première fois des obligations libellées en yuan chinois. En avril, il a été rapporté que le Caire envisageait d’importer du blé en roupies et en renminbis.

L’effort de dédollarisation mené par les BRICS devrait alarmer les décideurs politiques américains, en particulier à la lumière de l’élargissement récent du nombre de membres des BRICS, estime Atlantic Council. Il est clair que les alliés traditionnels des États-Unis, tels que l’Égypte, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, explorent déjà les moyens de se dédollariser et que Pékin contribue à faire avancer ce processus. Un exemple récent de cette collaboration est le projet « mBridge », dans le cadre duquel les banques de Chine, de Hong Kong, de Thaïlande et des Émirats arabes unis, ainsi que la Banque des règlements internationaux, ont mis au point une plateforme CBDC destinée à faciliter l’interopérabilité et la connectivité. Le mBridge « rendra le RMB numérique et les monnaies numériques des autres États membres utilisables pour les paiements transfrontaliers dans un cadre multilatéral ».

» Si mBridge peut fonctionner avec succès, il fournira une preuve de concept pour la CBDC multilatérale que les BRICS espèrent lancer pour contrer l’influence des États-Unis dans le système financier mondial.

Pour les décideurs politiques américains, l’effort de dédollarisation des BRICS devrait être une source d’inquiétude. Un mouvement coordonné de plusieurs blocs commerciaux hors du système financier SWIFT porterait un coup important au régime de sanctions américain existant, éliminant de fait un outil essentiel de politique étrangère. Les États-Unis ne disposent pas d’un effort gouvernemental global pour contrer les plans de dédollarisation de la Chine et de la Russie, assure le think tank.