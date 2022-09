La Tunisie toujours aux côtés de la Libye pour l’aider à achever son processus politique

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi a affirmé que la Tunisie se tient aux côtés de la Libye en cette période décisive de son histoire pour l’aider à achever son processus politique sur la base d’un dialogue interlibyen et loin de toute intervention étrangère. Il a formé le vœu de voir ce pays voisin parvenir à une solution consensuelle lui permettant de recouvrer sa paix et sa stabilité ainsi que sa position au niveau régional et international.

En visite à New York pour participer à la réunion de haut niveau de la 77e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, (20-26 septembre 2022), le ministre des Affaires étrangères s’est entretenu avec son homologue libyenne Najla Mangoush, en marge des travaux.

Il lui a réitéré l’engagement de la Tunisie de continuer à fournir le soutien nécessaire à la Libye, étant profondément convaincu de la communauté du destin entre les deux pays en ce qui concerne, notamment, la paix, la stabilité et le développement, lit on dans communiqué publié par le département des Affaires étrangères.

La cheffe de la diplomatie libyenne a abordé, lors de sa rencontre avec Jerandi les dernières actualités politiques dans son pays, saluant le soutien indéfectible de la Tunisie au processus de règlement politique en Libye.

Les deux parties ont réaffirmé le besoin de consolider les relations bilatérales au service des deux pays et pour faire face aux défis régionaux et internationaux de l’heure qui requièrent davantage de coordination au niveau des positions, selon la même source.