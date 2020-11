La Tunisie-vaccin anti-Covid-19: Il n’y en aura pas pour tout le monde. Voici ceux qui en auront la priorité

Selon une information rapportée par le quotidien La Presse, « les premiers vaccins seront prêts et utilisés avant la fin de l’année, bien que n’étant efficaces qu’à 50 ou 60%, pas plus ». Pour la Tunisie, le journal précise qu’il n’y en aura pas assez pour tout le monde. « La Tunisie a assuré 250.000 doses de vaccin. Or, pour chaque vaccination, il faudra deux doses espacées de 21 jours. Cela signifie que les 250.000 doses correspondent à 125.000 vaccinations ».

Et selon la même source journalistique qui cite l’OMS, le vaccin irait « en priorité au personnel de santé, aux forces de sécurité puis aux catégories vulnérables ; personnes âgées et personnes souffrant de maladies chroniques. Et de laisser les moins de 18 ans pour 2022 ».