La Turquie renvoie en Méditerranée un navire au cœur des tensions avec la Grèce

La Turquie a renvoyé lundi un navire d’exploration en Méditerranée orientale pour rechercher du gaz naturel, au risque de raviver une crise avec la Grèce, qui a dénoncé une « menace directe à la paix ».

Le navire de recherche sismique Oruç Reis a quitté son port turc dans la matinée, selon des images publiées par les médias, et mènera des activités d’exploration jusqu’au 22 octobre, a indiqué la marine turque dans une notice d’information maritime (NAVTEX).

« Nous allons continuer de chercher (du gaz), de creuser et de défendre nos droits », a déclaré lundi sur Twitter le ministre turc de l’Energie Fatih Dönmez.

L’Oruç Reis, qui est accompagné de deux navires de soutien logistique, doit notamment être déployé au sud de l’île grecque de Kastellorizo, proche des côtes turques et au coeur de vives tensions entre Ankara et Athènes l’été dernier.

La Grèce revendique sa souveraineté sur les eaux entourant Kastellorizo, mais la Turquie conteste cette domination, soutenant qu’elle devrait avoir des droits plus étendus en Méditerranée orientale en raison de son littoral plus long.

En écho aux échanges tendus quasi-quotidiens le mois dernier, le ministère grec des Affaires étrangères a condamné lundi la décision turque de déployer à nouveau l’Oruç Reis, la qualifiant de « menace directe à la paix et à la sécurité dans la région ».

La Turquie n’est « pas fiable » et « ne désire pas sincèrement le dialogue », a accusé le ministère grec dans un communiqué.