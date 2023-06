La visite de Meloni vue d’Italie : En coup de vent et presqu’à huis clos !

Au lendemain de la visite de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, mardi 6 juin 2023 en Tunisie, la presse de la péninsule s’est emparée de la nouvelle avec de gros titres, et surtout de son grand moment , la rencontre avec le président de la République Kais Saied ainsi que Najla Bouden, mais surtout, pour dénoncer une couverture indigente consécutive au manque de journalistes et de médias.

Car, la visite fut très brève et la question migratoire au cœur des discussions. Dans ce court laps de temps, il convient de noter que la première ministre italienne s’est dite très préoccupée par « l’effondrement » de la Tunisie. « Ce qui pourrait pousser vers une nouvelle vague de migrants à traverser la Méditerranée », estime-t-elle.

Ainsi, elle appelait, déjà, en marge du sommet du G7, le Fonds monétaire international (FMI) à venir en aide à la Tunisie, « en proie à une grave crise financière ». De même qu’à adopter une approche « pragmatique » pour débloquer des financements à la Tunisie « sans conditions préalables ».

Une « fausse » conférence de presse

Dans ce contexte, et quelques heures seulement après la visite « éclair », le média italien Fatto Quotidiano relatait les « Cinq heures, un entretien avec le président de la République Kaïs Saïed, un autre avec la Première ministre Najla Bouden, puis quelques déclarations enregistrées, sans journalistes autour ».

La Repubblica titrait « Meloni à Tunis : on dirait une conférence de presse, mais il n’y a pas de journalistes ». Micro, pupitre, sourire : la Première ministre parle pendant plus de neuf minutes devant la caméra, dans un décor qui rappelle celui des réunions en marge des sommets internationaux. Cette fois, cependant, il n’y a pas de journalistes. Et leurs questions non plus…, décrivait le journal.

Il Foglio a fait de même avec ce titre : « Tout ce qui reste de la visite de Meloni à Tunis est une fausse conférence de presse ».En outre, Il Foglio n’observe aucun résultat sur le prêt du FMI, mentionnant que Saied remercie l’Italie pour ses efforts, mais affirme qu’accepter l’argent, c’est comme « prescrire des médicaments sans d’abord diagnostiquer la maladie ».

De son côté, Il Dubbio a évoqué « des contraintes de temps », qui auraient fait annuler la présence des journalistes.

Le journal explique : Le point presse à Tunis de la première ministre Giorgia Meloni, prévu à 12h30 (heure italienne) est annulé. Medoni devait rencontrer des journalistes à la résidence de l’ambassadeur d’Italie, mais peu avant la rencontre avec le président tunisien Kaïs Saïed, le cabinet de la première ministre a annoncé que le rendez-vous avec la presse n’aurait plus lieu pour des raisons de temps.

Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où le palais de Carthage n’est pas un grand fan des médias. Et ne s’en cache pas non plus ! Et avec la visite de Meloni, il a fallu attendre le live sur la page Facebook de la première ministre italienne pour s’informer des sujets évoqués avec Kaïs Saïed, de même la proposition de ce dernier sur l’organisation d’un sommet méditerranéen sur la migration irrégulière ou de « migration inhumaine » telle qu’il l’a décrite.