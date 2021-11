La visite du président Tebboune à Tunis au centre de l’entretien du MAE avec son homologue algérien

Les prochaines échéances tuniso-algériennes, dont principalement la visite attendue du président Abdelmajid Tebboune à Tunis, ont été au contre de l’entretien, lundi, à Dakar, du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Othmane Jerandi avec son homologue algérien Ramtane Lamamra.

Les deux ministres participaient à l’ouverture des travaux du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) qui se tient à Dakar les 29 et 30 novembre courant avec la participation des ministres des Affaires étrangères et de la coopération économique de Chine et des pays d’Afrique.

L’entretien a porté sur la préparation de la visite du président algérien à Tunis « qui constitue une étape importante dans les relations unissant les deux pays et illustre les liens fraternels solides entre les deux Chefs d’Etat ainsi que la volonté des deux peuples frères à hisser le partenariat aux plus haut niveaux », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Il a également été l’occasion de parfaire la coordination au sujet de la réunion prévue cette semaine à Oran (Algérie) sur la paix et la sécurité en Afrique ainsi que le rôle des pays africains membres non-permanents du Conseil de sécurité dans la défense des causes et dossiers africains.

Les ministres tunisien et algérien des Affaires étrangères ont, en outre, discuté de l’ordre du jour du FOCAC, soulignant la nécessité d’en sortir avec une stratégie de coopération claire entre les pays d’Afrique et le partenaire chinois. Il s’agit, ont-ils insisté, d’aider l’Afrique à intégrer le cycle du développement international comme étant un espace doté de multiples qualifications et potentiellement attractif pour les investissements étrangers.