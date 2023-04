La voiture redevient un objet de luxe

La vente des voitures chez les concessionnaires agrées en Tunisie ont enregistré une baisse de 8,2% durant le premier trimestre de 2023, selon la chambre des concessionnaires relevant de l’UTICA.

13 mille et 70 voitures ont été vendues au cours de cette période, contre 13 mille 457 au cours de la même période de l’année précédente.

Ce lot se répartit entre 9681 voitures particulières et 3389 voitures utilitaires.

La tendance est générale.

En Europe, La voiture perd un peu de sa popularité, devenant, selon de nombreux rapports de presse et d’autres analystes, un objet de luxe pour la classe moyenne et les foyers moins aisés, face à la spirale inflationniste et la flambée des prix à tous les plans.

Selon une étude réalisée par la banque BNB Paribas, relayée par le site AutoJ magazine, 17 mille automobilistes ont dit estimer que la voiture est devenue aujourd’hui un privilège réservé aux plus riches, tandis que 59% des français ont dit craindre de ne plus être en capacité d’acheter une voiture à l’avenir.

Selon cette enquête, le prix moyen des véhicules a grimpé beaucoup plus vite que l’inflation et les revenus moyens.

En Tunisie, la voiture a toujours été, à vrai dire, un objet de luxe et un sacrifice financier pour les budgets moyens, mais elle est perçue comme un mal nécessaire en raison de l’état lamentable du transport en commun, public et privé. Aussi beaucoup acceptent de s’endetter jusqu’au cou en vue d’acquérir une voiture particulière plutôt que d’avoir à affronter quotidiennement les situations choquantes du transport en commun.