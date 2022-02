La Zambie dépense annuellement 1,4 millions de dollars pour ses importations de carburants

Une entreprise zambienne a commencé à produire du carburant à partir de pneus usagés et de conteneurs en plastique en utilisant une technologie qui pourrait réduire les importations de carburants et des déchets inesthétiques du pays, selon ce que rapporte Apanews.

La Central African Renewable Energy Corporation produit actuellement entre 600 et 700 litres de diesel et d’essence par jour à partir de 1,5 tonne de pneus et de conteneurs usagés.

Le Directeur général de la société, Mulenga Mulenga, a déclaré qu’à terme, son usine devrait contribuer de 20 à 30 % de la consommation quotidienne de carburants de la Zambie, soit 140 millions de litres d’essence.

Cela devrait permettre de réduire considérablement la facture annuelle d’importation de carburants de la Zambie, qui s’élève à 1,4 milliard de dollars, tout en atténuant le problème des détritus dans ce pays d’Afrique australe.

La société recherche 60 millions de dollars d’investissement pour augmenter la production quotidienne de carburants à 400 tonnes de diesel, 125 tonnes d’essence et 30 tonnes de gaz de pétrole liquéfié, a indiqué son directeur général.