L’AC Milan adresse une offre au milieu de terrain tunisien Elyes Skhiri

L’AC Milan suivra de près un match amical intéressant aujourd’hui : Algérie – Tunisie. Le match est important à suivre pour la direction des Rossoneri car, selon ce qui est rapporté par Tuttomercatoweb.com, au cours des dernières heures, une proposition a été transmise par les Rossoneri pour Elyes Skhiri.

L’international tunisien est un solide milieu de terrain dont le contrat avec l’équipe de Bundesliga FC Cologne expire à la fin du mois de juin en cours. Il sera bientôt disponible pour un transfert gratuit. Elyes Skhiri est une opportunité de mercato pour différents clubs européens. Selon la source, l’AS Roma a également jeté son dévolu sur le joueur. Cependant, l’AC Milan est actuellement plus attractif pour Skhiri.

L’offre de la direction des Rossoneri au joueur serait un contrat de trois ans plus une option pour un quatrième avec un salaire fixé à 2 millions d’euros nets par saison.

Tuttomercatoweb.com a également affirmé qu’Elyes Skhiri avait reçu une offre de Crystal Palace. Le joueur a demandé un temps de réflexion pour prendre une décision. D’une part, la plupart des footballeurs rêvent de jouer en Premier League, mais l’AC Milan est une destination attrayante. La décision a donc été reportée jusqu’au retour de l’équipe nationale de Tunisie. Il y aura ensuite les inévitables vacances, mais une réponse est attendue dans les prochains jours.

Elyes Skhiri est âgé de 28 ans. Il est droitier et a joué 40 matches cette saison. Il a inscrit 8 buts et délivré 1 passe décisive toutes compétitions confondues (Bundesliga, Conference League, UEFA Conference League qualifiers et Domestic cup).