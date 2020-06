l’AC Milan dévore Lecce, la Fiorentina accrochée

l’AC Milan a pris son temps mais a fini par s’imposer facilement à Lecce (1-4) lundi soir .en ouverture de la 27e journée du championnat d’Italie.

Samu Castillejo a ouvert le score dès la 26e minute avant que Mancosu n’égalise peu avant l’heure de jeu. Ce but a eu pour vertu de réveiller les Milanais qui ont inscrit 3 buts rapides pour clore le match. Giacomo Bonaventura, Ante Rebic et Rafael Leao ont marqué.

Au classement, Milan gagne deux places et se retrouve au 7e rang tandis que Lecce pointe à une inquiétante 18e place.

De son coté la Juventus s’est fait un peu de bien en s’imposant 2-0 à Bologne. Trois points qui lui permettent en tout cas de prendre provisoirement quatre points d’avance en tête du Championnat.

Cristiano Ronaldo a pris une petite revanche personnelle en trompant cette fois-ci le portier de Bologne, à la 23e minute. Ensuite, c’est son compère d’attaque Paulo Dybala qui a montré l’étendue de son talent. D’une magnifique frappe du gauche envoyée en lucarne, l’Argentin a permis aux siens de faire le break avant la pause (36e minute).

Dans l’autre match avancé de la 27e journée, la Fiorentina (13e) a été accrochée sur son terrain par la lanterne rouge Brescia (1-1). Germ?n Pezzella a répondu à l’ouverture du score sur penalty d’Alfredo Donnarumma. La Viola a terminé le match à 10 suite à l’exclusion de Martin Caceres.

Résultats :

lundi

Fiorentina – Brescia 1 – 1

Lecce – AC Milan 1 – 4

Bologne – Juventus Turin 0 – 2

mardi

(17h30 GMT) Hellas Vérone – Naples

SPAL – Cagliari

(19h45 GMT) Torino – Udinese

Genoa – Parme

mercredi

(17h30 GMT) Inter Milan – Sassuolo

(19h45 GMT) Atalanta Bergame – Lazio Rome

AS Rome – Sampdoria Gênes