L’action de la diplomatie tunisienne n’a pas été interrompue durant l’épidémie de Covid-19

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti a indiqué qu’en adaptation à la crise de Covid-19, le département des Affaires étrangères a préconisé « de méthodes efficaces et innovantes pour continuer à promouvoir l’image de la Tunisie ».

Mohamed Ali Nafti répondait aux interventions des députés lors de la séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à la discussion du budget du ministère des Affaires étrangères qui s’est poursuivie jusqu’à ce dimanche à l’aube.

- Publicité-

Les députés ont soulevé plusieurs questions portant notamment sur le rendement de la Tunisie durant son mandat au Conseil de sécurité, l’état des relations avec les pays étrangers, la diplomatie économique et la situation des Tunisiens à l’étranger.

« L’action de la diplomatie tunisienne n’a pas été interrompue durant la première et la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 », a assuré le secrétaire d’Etat.

La diplomatie tunisienne, a-t-il encore affirmé, ne s’engage pas dans la politique des axes et s’attache aux constantes de sa politique étrangère indépendamment des changements de gouvernements.

Il a passé en revue les prochains évènements qui auront lieu en Tunisie dont la TICAD8 prévue en 2022, affirmant que la Tunisie s’adapte aux changements survenus dans le monde et se prépare à l’après-Covid.

Le secrétaire d’Etat a rappelé les efforts déployés par la Tunisie en faveur d’une action internationale visant à atténuer les conséquences de l’épidémie. Efforts qui ont été couronnés par l’adoption d’une résolution sur la pandémie de Covid-19 par le Conseil de sécurité, s’est-il félicité.

Sur la présidence de la Tunisie, le mois prochain, du Conseil de sécurité des Nations Unies, Nafti a souligné la détermination à tout mettre en œuvre afin de faire réussir le mandat de la Tunisie et sa présidence périodique de cet organe onusien en ne ménageant aucun effort pour défendre les causes des pays arabes et africains.

Répondant aux interventions sur les services présentés aux Tunisiens résidant à l’étranger, Nafti a évoqué une action commune avec le ministère des Technologies de communication portant sur la digitalisation numérique qui sera bientôt annoncée.

Il a fait part d’une vision claire sur la question de la migration et d’une attention particulière accordée aux enfants des Tunisiens à l’étranger qui représentent 11% de la population tunisienne.

Sur le dossier de la Libye, Nafti a mis l’accent sur les efforts déployés par la Tunisie ayant donné lieu à « des résultats encourageants et constructifs en faveur d’un règlement global ».