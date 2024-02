L’aéroport de Tabarka-Ain Draham  se donne des aile

L’Office l’aviation civile et des aéroports (OACA) essuie des pertes annuelles estimées, en 2022, à 8,5 millions de dinars en raison des dépenses d’exploitation pour maintenir la disponibilité opérationnelle de l’aéroport de Tabarka Ain Draham, a révélé le ministre du Transport, Rabie Mejidi, notant, cependant que l’Office continuera de programmer d’autres investissements en 2024 estimés à 5 millions de dinars.

En réponse à une question d’un député lors d’une séance plénière à l’ARP, le ministre a déclaré que « La réhabilitation de l’aéroport de Tabarka Ain Draham, qui est l’un des aéroports de Tunisie, les importants en termes d’emplacement, et qui jouit d’une configuration urbaine en prise sur son environnement, demeure essentielle. Quant à la stratégie adoptée pour l’aéroport il y a des années, il s’agit d’abord et avant tout de maintenir la disponibilité opérationnelle à l’instar des autres infrastructures similaires… ».

Ila a ajouté que malgré le fait que l’OACA ait subi des pertes annuelles estimées à 8,5 millions de dinars en 2022 dues aux dépenses d’exploitation pour maintenir cette disponibilité opérationnelle, ainsi que la poursuite de la politique d’exonération des redevances aéroportuaires et des services de navigation aérienne, d’autre part, ceci n’est pas de nature à l’empêcher, en 2024, de programmer d’autres investissements dont l’estimation s’élèverait à5 millions de dinars.

Notons que l’aéroport international de Tabarka-Aïn Draham est le premier lieu où débarquent les touristes venant visiter la ville côtière située au nord-ouest de la Tunisie.

Il se doit d’être aux meilleurs standards internationaux avec un terminal reflétant l’image moderne et accueillante de la Tunisie.

En outre, Aïn Draham bénéficie d’une piste et d’un tarmac modernisé permettant à son aire de stationnement d’accueillir trois avions à la fois, tout type, en toute sécurité et dans le respect des réglementations internationales.

Une dynamique de revitalisation aéroportuaire

« L’aéroport de Tabarka s’inscrit dans la même nouvelle tendance de revitalisation des aéroports nationaux en termes d’encouragement du secteur privé à investir dans l’aéroport dans le cadre d’une conjoncture marquée par la concentration de centres industriels et logistiques liés à l’aviation, l’adoption d’une politique de marketing en coordination avec toutes les parties prenantes du secteur du tourisme pour créer de nouvelles options de voyage supplémentaires en promouvant la destination nord-ouest, en offrant des options de voyage plus adaptées, en développant la relation avec les compagnies aériennes, en commercialisant la destination à travers le nouveau site web de l’aéroport et le marketing régional », a déclaré Rabie Mejidi.

En outre, selon ses propos, des séminaires ont été organisés pour rechercher les moyens d’améliorer les performances de l’aéroport, qui s’ajoutent à une politique d’incitation par l’exonération des redevances d’aviation pour attirer les transporteurs aériens…

D’autre part, fin 2023, une ordonnance d’exemption a été émise pour une période supplémentaire de 3 ans. Il existe également une politique de motivation du secteur privé pour encourager l’investissement dans l’aéroport… Dans le même temps, des efforts sont déployés pour promouvoir l’aéroport en tant que destination de choix et participe à de nombreux événements internationaux pour présenter les aéroports nationaux en général.