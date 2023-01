L’AFD espère une année de reprise en Afrique

Les économies africaines sont résilientes, c’est ce qui ressort des analyses des experts de l’Agence française de développement (AFD) qui publient en ce début d’année leurs analyses et prévision pour 2023. Mais les défis à relever restent nombreux.

Pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, flambée des prix des denrées, le portefeuille des Africains n’a pas été épargné ces trois dernières années. 2023 s’annonce heureusement sous des meilleurs auspices, comme le pense Thomas Melonio, directeur exécutif de l’innovation, de la stratégie et de la recherche à l’AFD.

« En 2023, le revenu par habitant en Afrique va retrouver et même dépasser le niveau de 2019. On sort enfin des conséquences de la crise Covid, même s’il y a encore des aspects sanitaires, donc ça, c’est un motif d’espoir », explique Thomas Melonio. « Mais il y a des défis. Par exemple, les conditions de financement sont plus difficiles en ce moment pour les pays africains. Pour autant, le continent revient sur une tendance positive et à absorber le choc Covid-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine. »

La grande interrogation concerne l’approvisionnement en engrais, notamment pour les pays qui vivent des cultures de rente comme le coton.