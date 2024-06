L‘African Energy Week 2024 stimulera l’investissement dans l’énergie en Afrique

Avec plus de 125 milliards de barils de réserves prouvées de pétrole, 620 trillions de pieds cubes de gaz naturel et d’abondantes opportunités dans les domaines du solaire, de l’éolien et de l’hydrogène vert, l’Afrique a le potentiel pour devenir une plaque tournante mondiale de l’énergie. L’Agence internationale de l’énergie estime que pour atteindre les objectifs en matière d’énergie et de climat, l’Afrique a besoin de plus de 200 milliards de dollars d’investissements annuels, ce qui représente une opportunité stratégique pour les financiers et les développeurs de projets du monde entier.

À ce titre, l’African Energy Week (AEW) : Invest in African Energy conférence – le premier événement africain pour le secteur de l’énergie – stimulera une nouvelle vague d’investissements dans le secteur. La conférence se déroule sous le mandat de faire de la pauvreté énergétique une histoire ancienne d’ici 2030, avec des experts de l’industrie et des leaders d’opinion, des gouvernements africains et des CNO, ainsi que des investisseurs et des développeurs d’énergie menant des discussions sur les défis et les opportunités dans le secteur de l’énergie de l’Afrique. Cet événement, qui se déroulera du 4 au 8 novembre au Cap, offre un accès inégalé à l’industrie africaine.

Les gouvernements africains révisent leurs politiques fiscales et lancent de nouveaux cycles d’octroi de licences pour attirer les investissements et les partenaires, afin de libérer tout le potentiel du secteur énergétique du continent. Plus de 11 cycles d’octroi de licences sont prévus en Afrique subsaharienne entre 2024 et 2025, tous visant à attirer de nouveaux investissements et à soutenir le développement de projets. Lors de l’AEW : Investir dans l’énergie africaine, les représentants des gouvernements présenteront les mécanismes de financement optimaux et les mesures d’incitation visant à promouvoir les investissements dans le secteur de l’énergie.

