L’Africom toujours disposé à appuyer les capacités opérationnelles de l’Armée tunisienne

Une séance de travail s’est tenue mercredi au siège du département de la Défense nationale sur les moyens de renforcer davantage la coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis dans le domaine de la formation des militaires et la sécurisation des frontières ainsi que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Il est question, également, de consolider les capacités opérationnelles de l’institution militaire dans les domaines de la formation, de l’entrainement et du renseignement.

Le ministre de la Défense, Brahim Bartagi, et le chef du commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM), le général Stephen Townsend, ont présidé la séance de travail, en présence de l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, et de hauts responsables militaires tunisiens et américains, indique le département.

Le ministre s’est félicité du niveau de coopération exceptionnelle entre les deux pays. « Cette coopération a connu un développement qualitatif et quantitatif lors des dernières années surtout que les Etats-Unis sont un partenaire essentiel de la Tunisie », a-t-il affirmé.

Il a, également, fait part de son espoir de voir se développer la coopération bilatérale dans les domaines de la formation, de l’entraînement et de l’échange d’expertise, de manière à consolider les capacités opérationnelles des forces armées tunisiennes dans leur lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la contrebande.

Le ministre de la Défense a souligné, à cet effet, l’impératif de parachever la mise en place du dispositif de surveillance électronique des frontières du Sud-est de la Tunisie.

Le général américain Stephen Townsend a, pour sa part, mis l’accent sur la solidité des relations historiques entre la Tunisie et les Etats-Unis, lesquelles « sont fondées sur la confiance et le respect mutuel ».

Le chef de l’Africom a souligné la disposition permanente de l’administration américaine à appuyer les capacités opérationnelles de l’institution militaire tunisienne.