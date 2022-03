L’Afrique est bancable, affirme le patron de la BAD

Par des cessions virtuelles, du 15 au 17 mars, l’Africa Investment Forum a présenté aux investisseurs internationaux des projets jugés finançables et rentables, pour plus de 57 milliards de dollars. D’après les déclarations du PDG de la BAD (Banque africaine de développement, les cessions ont permis de sécuriser 32,8 milliards $, le reste restant en négociation. Akinwumi Adesina a qualifié cette somme d’« incroyable réalisation », voyant le témoignage que l’« Afrique est bancable ».

Le plus important contrat conclu lors de ces trois jours pèse 15,6 milliards $. Il permettra de construire l’autoroute géante reliant Lagos (Nigeria) à Abidjan (Côte d’Ivoire). Les deux grandes métropoles d’Afrique de l’Ouest seront ainsi mieux en communication. L’autoroute d’environ 1 200 km aura quatre à six voies et devrait être achevée dans environ six ans, a révélé Akinwumi Adesina.

« L’Afrique est de retour pour les investissements. Nous avons traversé des moments difficiles à cause de la situation de la Covid-19, mais nous voici sur un rebond », s’est réjoui le patron de la BAD.