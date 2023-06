L’Aïd el Kébir, en quelques chiffres

L’abattage des moutons pour célébrer la fête religieuse de l’Aïd el Kébir, ou Aïd el Idha ,fête du sacrifice, a un impact significatif sur l’économie tunisienne, selon le directeur du groupe financier « Smarteco », Karim Ammous, cité par le journal La Presse, du lundi 19 mai.

En termes de dépenses des ménages, on estime que pendant cette période, les Tunisiens dépensent en moyenne entre 700 et 1000 millions de dinars tunisiens. Cela représente environ 1,5 à 2% du PIB tunisien, ce qui démontre l’importance économique de cette célébration. En ce qui concerne le secteur de l’élevage ovin, qui est étroitement lié au rite de l’Aïd El-Kébir, il représente environ 15% de la valeur ajoutée agricole totale en Tunisie. Le nombre de moutons sacrifiés pendant cette fête est estimé à environ 1,2 million, avec un prix moyen compris entre 600 et 1000 dinars tunisiens pour un mouton. Ces chiffres témoignent de l’importance économique de cette tradition pour les éleveurs, les bouchers et les commerçants de viande.

À l’échelle mondiale, ce rituel a des répercussions économiques positives dans de nombreux pays. Il stimule les secteurs de l’élevage, du commerce de la viande, de la vente au détail et de la restauration, créant ainsi des emplois et dynamisant les économies locales. Sur le plan social, cette tradition renforce les liens familiaux et communautaires, et favorise la solidarité envers les plus démunis. En ce qui concerne l’environnement, la consommation de viande locale réduit l’empreinte carbone liée aux transports et encourage une utilisation plus efficace des ressources animales.

Notons que la date de cette fête est fixée au 28 juin, pour cette année.