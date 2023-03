L’Algérie annonce la création d’une «  agence indépendante de dessalement d’eau de mer »

Les autorités algériennes ont lancé, samedi, une agence indépendante de dessalement d’eau de mer, dans le cadre des efforts du gouvernement pour assurer la sécurité de l’eau et faire face à la menace de la sécheresse et du changement climatique.

Dans le nouveau numéro du Journal officiel paru samedi, un décret a été signé par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, qui comprenait la création, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale de dessalement de l’eau.

Selon le décret, cette agence est un moyen de mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine du dessalement de l’eau dont le but est de renforcer les capacités nationales de production d’eau afin d’assurer la sécurité hydrique.

Ses missions ont été définies, selon le décret, comme suit : L’achèvement, l’exploitation et l’entretien des usines de dessalement d’eau et des installations et équipements connexes et la réalisation de toutes les études et analyses liées au dessalement de l’eau ainsi que la mise de l’eau produite au niveau du dessalement à la disposition des organismes chargés de les distribuer, détaille l’agence Anadolu.

L’agence fournit également des informations actualisées sur les volumes d’eau produite, veille au respect de sa qualité, ainsi que des règles et normes techniques pour la conception, la construction, la préparation et l’exploitation des installations de dessalement et des équipements associés.

Les autorités algériennes affirment que le pays connaît une sécheresse depuis 3 ans, ayant provoqué une baisse du niveau des barrages, des nappes phréatiques et même des sources.

L’Algérie dépend fortement de l’eau de pluie pour son secteur agricole, en particulier la culture des céréales dans les régions du nord du pays.

En janvier dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a supervisé un plan de construction d’usines de dessalement d’eau de mer le long du littoral algérien, pour faire face à la sécheresse causée par le changement climatique.

L’Algérie possède plus de 80 barrages, en plus de 15 usines de dessalement d’eau de mer, qui servent à fournir de l’eau potable à la population outre deux nouveaux projets qui devraient voir le jour dans la capitale Alger dans les mois à venir.

Selon les données du ministère algérien de l’Irrigation, la capacité de stockage des barrages est de plus de 8 milliards de mètres cubes et les autorités cherchent à la porter à 12 milliards d’ici 2030.

Les autorités algériennes affirment que la stratégie nationale de dessalement vise à couvrir 60% des besoins en eau potable à travers le pays d’ici 2030.