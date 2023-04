L’Algérie et la Mauritanie discutent de la  sécurisation des échanges commerciaux aux frontières

Le ministre algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a discuté à Nouakchott des échanges commerciaux actifs à travers le centre frontalier et de la sécurité des frontières.

Il s’est agi d’examiner l’état d’avancement du suivi et de la mise en œuvre des directives des dirigeants des deux pays et les conclusions de leurs concertations.

Les deux parties se sont félicitées de la dynamique critique des relations bilatérales et des conclusions de la 19e session de la grande commission mixte, qui a ouvert des perspectives prometteuses pour l’établissement d’un partenariat stratégique basé sur des projets économiques cruciaux.

Ces projets comprennent la route reliant Tindouf à Zouerate, l’ouverture d’une banque algérienne à Nouakchott, la mise en place d’une exposition permanente de la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX) et l’exploitation des quotas de pêche offerts par la Mauritanie à l’Algérie.

La visite a été l’occasion de souligner l’attachement des dirigeants des deux pays aux traditions de soutien mutuel, de consultation et de coordination sur les questions soulevées dans les différents espaces et organisations d’appartenance commune.

Elle a jeté les bases de leur profonde conviction que les tensions régionales et internationales et les défis qui en découlent nécessitent l’adoption d’approches communes fondées plus que jamais sur le principe de la communauté de destins.