L’Algérie reprend son souffle grâce au gaz

Pour l’Algérie, la flambée des cours des hydrocarbures est un jackpot inespéré, quand on sait que sa loi de finances 2022 a été bâtie sur la base d’un prix du baril de brut à 45 dollars. A plus de 100 dollars le baril, le chiffre d’affaires de la Sonatrach, la compagnie pétrolière et gazière nationale, s’annonce d’ores et déjà comme un millésime exceptionnel.

- Publicité-

Mieux, « l’Algérie apparaît comme le sauveur de l’Europe, en tout cas de l’Italie et de l’Espagne, sur le plan énergétique », analyse Xavier Driencourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Quelques jours après le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine, le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, accompagné du patron d’Eni, s’est précipité à Alger pour discuter « sécurité énergétique ».