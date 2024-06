l’Allemagne contrainte au match nul contre l’Ukraine en préparation

L’Allemagne n’a pu faire mieux que match nul (0-0) contre l’Ukraine en match de préparation à l’Euro-2024 (14 juin-14 juillet), lundi soir au Max-Morlock Stadion de Nuremberg. Les Allemands restaient sur deux victoires probantes au mois de mars en match amical, à Lyon contre la France (2-0) et contre les Pays-Bas à Francfort (2-1) qui ont redonné espoir à leurs supporters pour l’Euro à domicile.

Face à une équipe ukrainienne positionnée très bas et procédant essentiellement en contre-attaque, les Allemands se sont procurés les meilleures occasions, notamment par Maximilian Beier, entré en jeu à l’heure de jeu et qui a trouvé la barre transversale deux minutes après.

L’attaquant de Hoffenheim a également initié une contre-attaque allemande dans le temps additionnel, conclue sur une tentative de Deniz Undav repoussée par Anatoliy Trubin.

Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann avait dû faire sans son milieu de terrain Toni Kroos et son défenseur central Antonio Rüdiger, joueurs de base de son onze de départ et vainqueurs de la Ligue des champions avec le Real Madrid, et était également privé de Nico Schlotterbeck et de Niclas Füllkrug, finalistes malheureux de la C1 avec le Borussia Dortmund.

Absent en sélection depuis le troisième et dernier match du Mondial au Qatar le 1er décembre 2022, Manuel Neuer a effectué son retour dans les buts de la Mannschaft et a sauvé la mise à son équipe en fin de première période sur une frappe de Roman Yaremchuk, boxée des deux poings puis captée.

L’Allemagne disputera un dernier match de préparation vendredi à Mönchengladbach contre la Grèce, à sept jours du match d’ouverture de son Euro-2024, à Munich contre l’Ecosse.

Le pays organisateur figure dans le groupe A de la compétition, avec l’Ecosse, la Hongrie et la Suisse.