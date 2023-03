L’Allemagne encourage l’utilisation de l’hydrogène vert au Maroc

L’Allemagne s’est engagée à développer un réseau d’énergie verte durable avec le Maroc. Elle investit dans des projets d’énergie solaire, éolienne et marine, ainsi que dans la production d’hydrogène vert. Elle cherche à tirer parti de la proximité géographique entre le Maroc et l’Allemagne pour améliorer la connectivité énergétique entre les deux pays, rapporte le site Atalayar.

De son côté, la France souhaite également renforcer sa présence au Maroc dans la course à l’hydrogène vert. Le 6 mars, la délégation française du MEDEF s’est rendue dans le pays pour examiner les possibilités de collaboration et élaborer un programme d’actions communes. Valérie Levkov, directrice Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée orientale du groupe public français EDF, a rencontré les autorités marocaines, sous la houlette de l’Office national des hydrocarbures (ONHYM), pour discuter de l’élaboration d’un plan national pour l’hydrogène propre. Cette visite souligne l’intérêt de la France pour le renforcement de la coopération internationale en matière de production durable d’hydrogène. La dernière visite du président français Emmanuel Macron au Maroc visait à renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine des énergies renouvelables, et notamment de l’hydrogène vert.