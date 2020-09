L’ambassade de Tunisie à Tripoli sera-t-elle rouverte avec la nomination d’un nouvel ambassadeur ?

Le ministère tunisien des affaires étrangères a annoncé samedi la nomination d’un nouvel ambassadeur à Tripoli. Il s’agit de Lassaad Ajili.

Cette nomination a donné lieu à des spéculations en Libye sur la réouverture par la Tunisie de son ambassade à Tripoli après une fermeture de six ans.

Il est à rappeler que la mission diplomatique tunisienne de Tripoli a été fermée en octobre 2014, et son consulat général en juillet 2015, en raison de la détérioration des conditions de sécurité et de l’enlèvement de diplomates tunisiens par des extrémistes libyens présumés, précise le site Libya Herald.

La semaine dernière, le président de la République Kais Saied a exprimé la volonté de son pays de contribuer à la relance du processus politique en Libye en accueillant un dialogue national qui rassemble les différentes composantes du peuple libyen.