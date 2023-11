L’ambassade d’Espagne ouvre un centre de demande de visa Schengen à Tripoli

L’ambassade d’Espagne à Tripoli a annoncé hier l’ouverture de son centre de demande de visa Schengen à Tripoli.

Annonçant la nouvelle sur les médias sociaux, l’ambassade a déclaré : » Nous avons enfin ouvert notre bureau BLS à Tripoli, et les premiers demandeurs sont arrivés au centre. Depuis l’ambassade, nous espérons faciliter ainsi les procédures pour les citoyens libyens ».

L’ambassadeur adjoint d’Espagne et attaché commercial en Libye, Alvaro Bordallo, a déclaré au site Libya Herald qu’il s’agit d’une étape importante pour le consulat espagnol et d’une nouvelle positive pour tous les Libyens qui n’auront plus besoin de se rendre à Tunis pour obtenir un visa afin de visiter l’Espagne ».

Le diplomate espagnol a également expliqué que « les demandes soumises à Tripoli nécessiteront un peu plus de temps pour être traitées, mais en retour, les demandeurs de visa n’auront pas à se rendre en Tunisie pour soumettre leurs informations biométriques et les documents justificatifs. Pour les cas plus urgents, le centre de demande de visa de Tunis restera ouvert aux Libyens. »

