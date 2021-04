L’Ambassadeur de Tunisie reçu par le président du Sénat français

L’Ambassadeur de Tunisie en France, Mohamed Karim Jamoussi, a été reçu, le 1er avril 2021, par le président du Sénat français, Gérard Larcher.

- Publicité-

La rencontre, à laquelle ont pris part le sénateur et président du Groupe interparlementaire d’amitié France-Tunisie au Sénat, Jean-Pierre Sueur, et des membres de l’Ambassade, a été l’occasion d’un échange sur les relations bilatérales d’amitié entre la Tunisie et la France et de souligner la nécessité de promouvoir davantage la coopération dans tous les domaines.

De son côté, Le président du Sénat français a réaffirmé tout l’engagement et la volonté de la Chambre haute de continuer à apporter le soutien nécessaire à la Tunisie pour le renforcement des relations d’amitié et de coopération tuniso-françaises.